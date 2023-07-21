Это Троещина! Киевляне показательно проучили вора, укравшего трос для создания мурала с украинским Героем — видео

21 июля, 13:17
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Злоумышленнику надавали лещей, после чего он пообещал ничего больше не красть (Фото:Коллаж NV)

Злоумышленнику надавали лещей, после чего он пообещал ничего больше не красть (Фото:Коллаж NV)

Жители Троещины преподали урок вору, опустившемуся до того, чтобы украсть трос, который использовался для создания огромного мурала на одном из домов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Лебедь и Шаман, опубликовав видео с воспитательной работой, проведенной в отношении злоумышленника.

Как рассказали местные жители, мурал, о котором идет речь, посвящен украинскому Герою Максиму Яловцову, более известному как Макс Регбист, погибшему защищая Украину от российских захватчиков.

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«У нас на Троещине жил Герой Макс Регбист, который погиб в бою. И ребята вот решили в честь его памяти сделать вот такую вот красоту. Но появился вандал, который украл трос, пытался наломать всю эту красотищу. И мы хотим так предупредить, чтоб, если у другого появится в мыслях, что-либо сделать, знай, что ты будешь просто наказан», — предупредили молодые люди, сумевшие отыскать укравшего трос, и показательно его проучить.

Получив несколько лещей, злоумышленник пообещал больше так не делать, после чего его отпустили на все четыре стороны.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Троещина Герой Украины Мурал Война России против Украины

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