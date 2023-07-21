Это Троещина! Киевляне показательно проучили вора, укравшего трос для создания мурала с украинским Героем — видео
Злоумышленнику надавали лещей, после чего он пообещал ничего больше не красть (Фото:Коллаж NV)
Жители Троещины преподали урок вору, опустившемуся до того, чтобы украсть трос, который использовался для создания огромного мурала на одном из домов.
Об этом сообщили в Telegram-канале Лебедь и Шаман, опубликовав видео с воспитательной работой, проведенной в отношении злоумышленника.
Как рассказали местные жители, мурал, о котором идет речь, посвящен украинскому Герою Максиму Яловцову, более известному как Макс Регбист, погибшему защищая Украину от российских захватчиков.
«У нас на Троещине жил Герой Макс Регбист, который погиб в бою. И ребята вот решили в честь его памяти сделать вот такую вот красоту. Но появился вандал, который украл трос, пытался наломать всю эту красотищу. И мы хотим так предупредить, чтоб, если у другого появится в мыслях, что-либо сделать, знай, что ты будешь просто наказан», — предупредили молодые люди, сумевшие отыскать укравшего трос, и показательно его проучить.
Получив несколько лещей, злоумышленник пообещал больше так не делать, после чего его отпустили на все четыре стороны.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика