Это Троещина! Киевляне показательно проучили вора, укравшего трос для создания мурала с украинским Героем — видео 21 июля, 13:17 Злоумышленнику надавали лещей, после чего он пообещал ничего больше не красть (Фото:Коллаж NV)

Жители Троещины преподали урок вору, опустившемуся до того, чтобы украсть трос, который использовался для создания огромного мурала на одном из домов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Лебедь и Шаман, опубликовав видео с воспитательной работой, проведенной в отношении злоумышленника.

Как рассказали местные жители, мурал, о котором идет речь, посвящен украинскому Герою Максиму Яловцову, более известному как Макс Регбист, погибшему защищая Украину от российских захватчиков.

Видео дня

«У нас на Троещине жил Герой Макс Регбист, который погиб в бою. И ребята вот решили в честь его памяти сделать вот такую вот красоту. Но появился вандал, который украл трос, пытался наломать всю эту красотищу. И мы хотим так предупредить, чтоб, если у другого появится в мыслях, что-либо сделать, знай, что ты будешь просто наказан», — предупредили молодые люди, сумевшие отыскать укравшего трос, и показательно его проучить.

Получив несколько лещей, злоумышленник пообещал больше так не делать, после чего его отпустили на все четыре стороны.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика

Мешканці Троєщини провчили злодія, який опустився до того, щоб вкрасти трос, який використовували для створення муралу, присвяченому українському Герою Максиму Яловцову.https://t.co/fTG9EfeF5A pic.twitter.com/zPfw0U6zUr — NV (@tweetsNV) July 21, 2023