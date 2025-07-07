В сети появилась новая карикатура на Трампа. В ней показали роль президента США в российско-украинской войне

7 июля, 12:14
Поделиться:
Карикатура про Трампа (Фото: Никола Дженнингс/ The Guardian)

Карикатура про Трампа (Фото: Никола Дженнингс/ The Guardian)

Никола Дженнингс, карикатуристка и иллюстратор британского издания The Guardian, опубликовала новую работу, в которой раскритиковала президента США Дональда Трампа.

Изображение 6 июля опубликовали в издании The Guardian. В своей новой работе Никола Дженнингс подвергла критике действия президента США Дональда Трампа в контексте войны России против Украины.

Реклама

Карикатуристка опубликовала новую работу на Трампе (Фото: Nicola Jennings/The Guardian)
Карикатуристка опубликовала новую работу на Трампе / Фото: Nicola Jennings/The Guardian

Иллюстрация Дженнингса намекает на то, что Дональд Трамп ради стремления получить Нобелевскую премию мира оказывает давление на Украину, в частности, путем блокирования военной помощи. В этом контексте он изображен как фигура, которой руководит Владимир Путин, подчеркивая влияние России на действия Трампа.

Читайте также:
Как Трамп предал Украину. О чем рассказала экс-посол США в Украине Бриджит Бринк в жестком и обличительном интервью The Atlantic — главное
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   СМИ Великобритания Карикатура Дональд Трамп The Guardian

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies