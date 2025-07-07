В сети появилась новая карикатура на Трампа. В ней показали роль президента США в российско-украинской войне

Никола Дженнингс, карикатуристка и иллюстратор британского издания The Guardian, опубликовала новую работу, в которой раскритиковала президента США Дональда Трампа.

Изображение 6 июля опубликовали в издании The Guardian. В своей новой работе Никола Дженнингс подвергла критике действия президента США Дональда Трампа в контексте войны России против Украины.

Карикатуристка опубликовала новую работу на Трампе / Фото: Nicola Jennings/The Guardian

Иллюстрация Дженнингса намекает на то, что Дональд Трамп ради стремления получить Нобелевскую премию мира оказывает давление на Украину, в частности, путем блокирования военной помощи. В этом контексте он изображен как фигура, которой руководит Владимир Путин, подчеркивая влияние России на действия Трампа.