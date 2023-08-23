Сибирская язва в Воронеже: жадный россиянин продал на рынок мясо, зараженное опасной инфекцией 23 августа, 17:08 Россиянин продал зараженную корову на рынок «1000 мелочей», чтобы не терять прибыль (Фото:Wikimapia)

На рынке «1000 мелочей» в центре Воронежа россиянам продавали говядину, зараженную сибирской язвой.

Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

«Роспотребнадзор Воронежской области сообщил о выявлении случая заражения человека сибирской язвой. Согласно релизу, произошло это из-за разделки туши больного животного», — рассказали в ведомстве, отметив, что пострадавший находится в больнице «в состоянии средней тяжести».

Видео дня

В связи с этим власти региона обнародовали указ о введении карантина.

Инфографика: t.me/ostorozhno_novosti

Согласно имеющимся данным, мясо больной коровы прибыло из Панинского района области.

Ранее там также был обнаружен очаг заражения сибирской язвой.

Как оказалось, один из местных предпринимателей, узнав об этом, не захотел терять прибыль, поэтому решил забить одно из инфицированных животных, реализовав опасную говядину на рынке в Воронеже.

«Рынок признан эпизоотическим очагом, территория в радиусе 2 км — неблагополучным пунктом, угрожаемой зоной стали территории в радиусе 5 км от неблагополучного пункта. До 16 ноября посещать рынок запрещено», — говорится в сообщении.

Сибирская язва — это инфекционная болезнь, чрезвычайно опасная как для сельскохозяйственных и диких животных всех видов, так и для человека.