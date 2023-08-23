Сибирская язва в Воронеже: жадный россиянин продал на рынок мясо, зараженное опасной инфекцией

23 августа, 17:08
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Россиянин продал зараженную корову на рынок «1000 мелочей», чтобы не терять прибыль (Фото:Wikimapia)

Россиянин продал зараженную корову на рынок «1000 мелочей», чтобы не терять прибыль (Фото:Wikimapia)

На рынке «1000 мелочей» в центре Воронежа россиянам продавали говядину, зараженную сибирской язвой.

Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

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«Роспотребнадзор Воронежской области сообщил о выявлении случая заражения человека сибирской язвой. Согласно релизу, произошло это из-за разделки туши больного животного», — рассказали в ведомстве, отметив, что пострадавший находится в больнице «в состоянии средней тяжести».

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В связи с этим власти региона обнародовали указ о введении карантина.

Инфографика: t.me/ostorozhno_novosti

Согласно имеющимся данным, мясо больной коровы прибыло из Панинского района области.

Ранее там также был обнаружен очаг заражения сибирской язвой.

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Как оказалось, один из местных предпринимателей, узнав об этом, не захотел терять прибыль, поэтому решил забить одно из инфицированных животных, реализовав опасную говядину на рынке в Воронеже.

«Рынок признан эпизоотическим очагом, территория в радиусе 2 км — неблагополучным пунктом, угрожаемой зоной стали территории в радиусе 5 км от неблагополучного пункта. До 16 ноября посещать рынок запрещено», — говорится в сообщении.

Сибирская язва — это инфекционная болезнь, чрезвычайно опасная как для сельскохозяйственных и диких животных всех видов, так и для человека.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Болезни Воронеж Рынок Мясо Сибирская язва

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