Фиаско россиян. На премьеру пропагандистского фильма Свидетель в Минске пришли всего четыре человека — фото 25 августа, 12:42 Фейки россиян о Буче оказались никому не интересными (Фото:holod.media)

В Минске на премьеру российской ленты Свидетель, снятого на основе кремлевских фейков о событиях в Буче Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ, пришли всего четыре человека.

На это пожаловалась у себя в соцсетях местная пропагандистка Ольга Бондарева, яро поддерживающая режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.

«Пустой кинозал и только 4 зрителя. Которые друг друга прекрасно знают! Какой маленький Минск. Какая „обалденная“ реклама фильма… Спасибо, новый директор „Киновидеопроката“! Хорошо хоть на афишах его еще можно найти. Если спецом искать», — пожаловалась сторонница так называемого «союзного государства» Беларуси и РФ.

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Фото: t.me/bondareva_bez_kupjur

При этом в самой России фильм Свидетель также никого особо не заинтересовал.

Как отмечает The Insider, согласно статистике, там один сеанс ленты также посетили в среднем четыре человека.

Таким образом фильм, в котором ответственность за многочисленные военные преступления российских оккупантов против мирного населения бессовестно возлагается на Силы обороны Украины, провалился в прокате даже в условиях отсутствия конкуренции с западными киностудиями.