У Пригожина все плохо. Рекламу ЧВК Вагнер заметили на Pornhub — видео 15 марта, 17:40 О соответствующей рекламе рассказали жители Кемеровской и Волгоградской областей (Фото:Скриншот с Pornhub)

Дела с вербовкой новых наемников у кремлевской ЧВК Вагнер настолько плохи, что ее рекламу теперь можно увидеть не только на улицах РФ, но и на порносайтах, на что обратили внимание ряд Telegram-каналов.

В частности, речь идет о популярном во всем мире ресурсе с видео для взрослых Pornhub.

Как сообщается, о рекламном ролике с призывом присоединяться к «ох*енной частной армии» рассказали жители Кемеровской и Волгоградской областей.

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«Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК Вагнер», — призывает россиян томный женский голос.

При этом данное объявление сопровождается видео с леденцом на палочке в чьем-то рту, что довольно точно соответствует положению дел вагнеровцев в Украине после их колоссальных потерь в результате многомесячных попыток захватить Бахмут лобовыми атаками пехоты.

Увидеть рекламу ЧВК российского военного преступника Евгения Пригожина на Pornhub можно, если зайти на него из РФ без блокировщика рекламы и включенного VPN.

Ранее вагнеровцы пытались вербовать молодежь с помощь лекций наемника-«экстрасенса».