Мам, купи. Во Львове продают собачью миску, из которой пил пес-разминировщик Патрон 10 июня, 08:28 Цей матеріал також доступний українською Вырученные средства пойдут на ВСУ (Фото:ОЛХ)

Во Львове решили продать собачью миску, из которой пил воду пес-разминировщик из ГСЧС Патрон. Объявление появилось на ОЛХ.

«Миска из кафе, в котором был Патрон со своей семьей во Львове, Деньги пойдут на поддержку ВСУ. Только звонки», — говорится в описании объявления.

Фото: ОЛХ

Кроме фото самой миски, на которой нарисовали герб и написали «Патрон», к объявлению прикрепили также фотографии с разминировщиком в кафе, где он сидит на стуле, под которым расположен сосуд.

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Фото: ОЛХ

Цена миски — 15 000 грн, но прописано, что может быть договорная.

Напомним, что пес черниговских саперов Патрон, недавно получивший на Каннском кинофестивале премию Palm Dog Award, теперь обзавелся собственным профилем в приложении TikTok. Там постят забавные и милые видео с маленьким героем, а НВ сделало подборку записей из повседневной жизни Патрона.

Также джек-рассел 8 мая получил орден За преданную службу из рук президента Украины Владимира Зеленского. На вручении награды присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, на которого Патрон успел даже полаять, а после этого истощенный уснул на брифинге ГСЧС. Украинцы не могут прекратить любоваться четырехлапым, а НВ собрало актуальные шутки из Сети.

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