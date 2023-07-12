На могилах вагнеровцев начали устанавливать «пирамидки Суровикина» — фото 12 июля, 14:48 Символику ЧВК Вагнера с могил наемников уже убрали (Фото:vot-tak.tv)

На одном из кладбищ российской ЧВК Вагнера на могилах погребенных там наемников вместо обычных крестов или памятников начали устанавливать черные пирамидки, похожие на те, которым РФ пыталась остановить ВСУ на так называемой «линии Суровикина».

Соответствующие фото обнародовали кремлевские пропагандистские ресурсы.

Как сообщается, опубликованные снимки были сделаны на одном из самых известных кладбищ вагнеровцев в станице Бакинской Краснодарского края.

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Фото: vot-tak.tv

При этом венки с символикой ЧВК российского военного преступника Евгения Пригожина, оказавшегося в опале у кремлевского диктатора Владимира Путина после неудавшегося военного мятежа, с могил наемников убрал, свалив их в одну большую кучу.

Фото: vot-tak.tv

Тем временем в других местах захоронения уничтоженных в Украине вагнеровцев неизвестные начали срезать установленные там флаги.

Сама же ЧВК Пригожина после провала его путча приостановила работу штабов по набору наемников.