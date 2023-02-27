В Берлине россияне пытались притвориться «немцами», но позорно облажались с флагами

27 февраля, 10:10
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Как оказалось, россияне не знают, как выглядит флаг Германии (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Как оказалось, россияне не знают, как выглядит флаг Германии (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Россияне решили провести в Берлине шествие под видом прокремлевских «немцев», однако опозорились с флагами.

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Соответствующие фото с акции в поддержку военной агрессии РФ против Украины были обнародованы в соцсетях и вызвали насмешки в адрес ее организаторов.

Дело в том, что цвета немецкого флага у участников марша оказались перевернутыми, что демонстрирует их невежество касательно государственного символа страны, в которой они пребывают.

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Кроме того, размещенный на них лозунг Gerrussia было основано на английском языке. Сами немцы свою страну называют Deutschland, а Россию — Russland, а не Germany и Russia.

Не обошлось на акции и без флага давно развалившегося СССР, который к современной геополитике вообще никакого отношения не имеет.

https://twitter.com/RaulWolfBruning/status/1629485359020011520
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Российская агрессия Россияне Флаг Война России против Украины

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