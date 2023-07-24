Украинцы уже выращивают на месте бывшего Каховского водохранилища картошку — видео

24 июля, 14:23
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Жители Никополя засаживают осушенные территории картошкой (Фото:Скриншот видео sikanvik/Twitter)

Жители Никополя засаживают осушенные территории картошкой (Фото:Скриншот видео sikanvik/Twitter)

Жители Никополя продемонстрировали пример несокрушимости украинского народа даже на фоне таких экологических катастроф как подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции, который привел к фактическому исчезновению одноименного водохранилища.

Очередное военное преступление РФ привело к подтоплению значительных территорий в Херсонской и Николаевской областях.

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В то же время Каховское водохранилище обмельчало настолько, что со дна снова поднялись руины строений, оказавшихся на дне в результате создания плотины ГЭС, в частности старинной церкви XVIII века, и другие исторические артефакты.

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В свою очередь местные жители не упустили возможности воспользоваться побочным увеличением «сельскохозяйственных территорий», засадив их картошкой.

Таким образом они в очередной раз продемонстрировал, насколько трепетно и, в то же время рационально украинцы относятся к своей земле.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Картошка Херсонская область Сельское хозяйство Военные преступления Каховское водохранилище Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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