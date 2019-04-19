На колени челлендж. Соцсети спорят и шутят по поводу дебатов Порошенко и Зеленского Вчера, 21:12 14647 Цей матеріал також доступний українською скриншот с видео дебатов скриншот с видео дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на НСК Олимпийском. Теперь они постепенно перетекли в соцсети.

Согласны?

"Запрос на шоу выше запроса на конструктивную дискуссию".

Многие пользователи решили, что, если дебаты превратили в шоу, то и реагировать на них нужно с юмором.

Очень логичный вопрос!

Не забыли про рекламу.

Переходы с русского языка на украинский в исполнении Владимира Зеленского тоже стали поводом для шуток.

Дебаты превратились на обмен обвинениями.

А теперь все отдыхать! День тишины на носу!