На колени челлендж. Соцсети спорят и шутят по поводу дебатов Порошенко и Зеленского
Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на НСК Олимпийском. Теперь они постепенно перетекли в соцсети.
Согласны?
"Запрос на шоу выше запроса на конструктивную дискуссию".
Многие пользователи решили, что, если дебаты превратили в шоу, то и реагировать на них нужно с юмором.
Очень логичный вопрос!
Не забыли про рекламу.
Переходы с русского языка на украинский в исполнении Владимира Зеленского тоже стали поводом для шуток.
Дебаты превратились на обмен обвинениями.
А теперь все отдыхать! День тишины на носу!