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На хоккейном чемпионате в Норвегии вместо гимна Беларуси включили хит Касiу Ясь канюшыну

Сегодня, 12:38
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Норвежцы встали и отдали дань уважения "национальному гимну"

скрин из видео

Перед матчем с участием сборной Беларуси организаторы хоккейного турнира перепутали музыку и вместо гимна включили Песняров.

Курьезный инцидент произошел перед хоккейным матчем между сборными Беларуси и Норвегии на турнире MECA Hockey Games в городе Леренскуге.  

Норвежцы подумали, что звучит настоящий гимн, встали и отдали дань уважения песне Касiу Ясь канюшыну.

Как пишет спортивное издание SPORT.TUT.BY, организаторы извинились за ошибку. 

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