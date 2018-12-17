На хоккейном чемпионате в Норвегии вместо гимна Беларуси включили хит Касiу Ясь канюшыну Сегодня, 12:38 383 Цей матеріал також доступний українською Норвежцы встали и отдали дань уважения "национальному гимну" скрин из видео

Перед матчем с участием сборной Беларуси организаторы хоккейного турнира перепутали музыку и вместо гимна включили Песняров.

Курьезный инцидент произошел перед хоккейным матчем между сборными Беларуси и Норвегии на турнире MECA Hockey Games в городе Леренскуге.

Норвежцы подумали, что звучит настоящий гимн, встали и отдали дань уважения песне Касiу Ясь канюшыну.

Как пишет спортивное издание SPORT.TUT.BY, организаторы извинились за ошибку.