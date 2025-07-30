В сети показали, как два кабана охлаждаются в море во время жары — видео
Кабаны охлаждались на пляже (Фото: joselitogl/TikTok/скриншот)
На испанском пляже заметили двух диких свиней, которые решили освежиться в воде во время жары. Животные стояли на берегу моря и ждали, пока на них попадут волны.
Забавное видео показал в TikTok пользователь joselitogl. «Типичный день на пляже Малаги», — подписал свое сообщение автор контента.
На кадрах также видно, как кабаны погружались лапами в пояс, как будто наслаждаясь атмосферой. Туристы и местные, которые находились в то время у побережья, не ожидали увидеть таких гостей. Однако животные были спокойны, не нападали — они неторопливо подошли к воде и там улеглись.
Как сообщили органы местной власти, в испанской провинции Малага насчитывается около 22 000 диких кабанов, отмечает медиа What’s The Jam.
Из-за засухи, которые затрудняют им поиск пищи и воды, животных все чаще замечают в городских районах.