В сети показали, как два кабана охлаждаются в море во время жары — видео

30 июля, 17:40
Кабаны охлаждались на пляже (Фото: joselitogl/TikTok/скриншот)

На испанском пляже заметили двух диких свиней, которые решили освежиться в воде во время жары. Животные стояли на берегу моря и ждали, пока на них попадут волны.

Забавное видео показал в TikTok пользователь joselitogl. «Типичный день на пляже Малаги», — подписал свое сообщение автор контента.

На кадрах также видно, как кабаны погружались лапами в пояс, как будто наслаждаясь атмосферой. Туристы и местные, которые находились в то время у побережья, не ожидали увидеть таких гостей. Однако животные были спокойны, не нападали — они неторопливо подошли к воде и там улеглись.

@joselitogl_ Un dia cualquiera en las playas de málaga #viral #parati #lentejas #jabali ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Как сообщили органы местной власти, в испанской провинции Малага насчитывается около 22 000 диких кабанов, отмечает медиа What’s The Jam.

Из-за засухи, которые затрудняют им поиск пищи и воды, животных все чаще замечают в городских районах.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Дикие кабаны Испания Пляжи

Поделиться:

