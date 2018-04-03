На Facebook-странице Classical Art Memes разобрали фотографию с дракой в Верховной Раде

Пользователи 4-миллионного сообщества Classical Art Memes (рус. Мемы про классическое искусство) разобрали фотографию с дракой в Верховной Раде Украины.

Фотогарафия появилась на странице Classical Art Memes 30 марта и собрала 39 тысяч лайков.

"Эта массовая драка в украинском парламенте прекраснее, чем большинство картин эпохи Возрождения"

Участники сообщества обратили внимание на выражения лиц депутатов.

"Когда решил, что пора "включать" де Нировское ты это мне сказал?"

"Драка в украинском парламенте или картина 15 века эпохи Возрождения"

Изображению попытались придать немного живописности с помощью приложения Prisma.

"Когда ты в центре драки и пытаешься вспомнить, выключил ли плиту"

"Когда все вокруг кричат и дерутся, а ты в глубине души любишь это"

"Когда ты в пабе со своими друзьями и они начинают петь песню Killers - Mr. Brightside и тебя разрывает от эмоций"

"Когда ты думал, что это будет дружеская парламентская драка, но потом понял, что кто-то помял твою рубашку за 200 долларов"

"Повтори, что мой пес плохой мальчик, скажи это еще раз"

"Очевидная постановка. Они случайно оставили на фотографии хореографа. Нет, Юрий, *ругается*, 5 сантиметров влево, да, так хорошо"

"Ребят, все должно быть не так"

"Когда все вокруг тебя дерутся друг с другом, но ты еще не выпил свой утренний кофе"

"Оранжевый назван в честь апельсина или апельсин в честь оранжевого"

"Когда вы пытаетесь извлечь выгоду из драки и поласкать свою тайную симпатию"

"Когда вы пытаетесь задушить того парня, но потом замечаете что у него воротник на шнурках"

"Это я вступил?"

"Когда кто-то сказал, что Уилл Смит не репер"

"Когда парламент - это кучка вампиров и ты должен выжить"

"Когда ты все это начал, и пытаешься дистанциироваться, перед тем как все выйдет из под контроля"