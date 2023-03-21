ВСУ троллят. На одном из дронов, атаковавших Калибры в Джанкое, заметили известный мем 21 марта, 14:40 Мистер Пох*р насмехается над российскими оккупантами (Фото:TheDeadDistrict/Twitter)

Один из дронов-камикадзе, атаковавших состав с ракетами Калибр во временно оккупированном РФ Джанкое, был украшен мемом, известным как Yao Ming Face.

Соответствующее фото было обнародовано в соцсетях.

На нем видно обломки хвостовой части беспилотника, на которую был нанесен черно-белый портрет смеющегося китайского баскетболиста Яо Минга (Мистер Пох*р).

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Его гримасу с пресс-конференций после одной из игр используют, как правило, для насмешки над оппонентом с высоты своего безразличия к его аргументам («Пффф». «Я вас умоляю». «Да мне пох*й»).

Железнодорожный узел в Джанкое, который ВС РФ использовали для перемещения ракет Калибр, был атакован беспилотники-камикадзе вечером 20 марта, на фоне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.