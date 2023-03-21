ВСУ троллят. На одном из дронов, атаковавших Калибры в Джанкое, заметили известный мем

21 марта, 14:40
Поделиться:
Мистер Пох*р насмехается над российскими оккупантами (Фото:TheDeadDistrict/Twitter)

Мистер Пох*р насмехается над российскими оккупантами (Фото:TheDeadDistrict/Twitter)

Один из дронов-камикадзе, атаковавших состав с ракетами Калибр во временно оккупированном РФ Джанкое, был украшен мемом, известным как Yao Ming Face.

Соответствующее фото было обнародовано в соцсетях.

Читайте также:
Режим Лукашенко попытался отомстить ГПСУ за «повешенье» Валеры. Получилось нелепо — видео

На нем видно обломки хвостовой части беспилотника, на которую был нанесен черно-белый портрет смеющегося китайского баскетболиста Яо Минга (Мистер Пох*р).

Видео дня

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1638019500422361089

Его гримасу с пресс-конференций после одной из игр используют, как правило, для насмешки над оппонентом с высоты своего безразличия к его аргументам («Пффф». «Я вас умоляю». «Да мне пох*й»).

Читайте также:
«Целуй перстень». В соцсетях насмехаются над Путиным, пресмыкающимся перед главой КНР

Железнодорожный узел в Джанкое, который ВС РФ использовали для перемещения ракет Калибр, был атакован беспилотники-камикадзе вечером 20 марта, на фоне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Соцсети Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Джанкой Мемы Дроны Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X