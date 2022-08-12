Неожиданная развязка. На Черниговщине в музей передали сельскую скамейку, потому что это оказалось древнее еврейское надгробие 12 августа, 14:45 Очень необычная скамейка (Фото:Корюковский исторический музей / Facebook)

Корюковский исторический музей, расположенный на Черниговщине, рассказал в своих соцсетях, что недавно он получил новый экспонат — старинное еврейское надгробие из дубового дерева. Местные долгое время использовали его, как скамейку.

«Недавно в наш музей поступил чрезвычайно ценный экспонат — фрагмент мацевы — еврейского надгробия в форме вертикальной деревянной плиты, с надписями ивритом и символическими рельефами, установленным на могиле для увековечения памяти умершего еврея в с. Бречь», — говорится в посте.

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Надпись на надгробии удалось частично расшифровать: «[Здесь похоронен] человек совершенный и честный, уважаемое, прославленное его имя, наш учитель, господин… Цви Гирш, сын господина Ефраима [возможно, фамилия Герман], умершего года 650 [недостает одной цифры в записи даты] 20 нисана по малому летоисчислению. Пусть его душа будет завязана в узел жизни».

Жители села Бречь долгое время использовали музейный экспонат, как обычную скамейку. Кроме того, известно, что селяне неоднократно разбирали каменные еврейские надгробия для кладки своих погребов и хлевов.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ обвинили Украину в якобы размещении военной техники в жилых кварталах и у детских учреждений Днепра. На это обратил внимание The Insider, который выяснил, что по этому адресу находится Национальный исторический музей, частью которого является диорама Битва за Днепр, а у ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.

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