«Невероятно милый». Возле станции Вернадского в Антарктике родился первый пингвиненок — фото 9 декабря, 13:04 Исследователи обнаружили появление птенца во время мониторинга гнезд (Фото:Национальный антарктический научный центр/Facebook)

Возле украинской полярной станции Академик Вернадский на острове Галиндез родился первый в этом сезоне птенец обитающих там субарктических пингвиной.

Об это в пятницу, 9 декабря, рассказали у себя в Facebook ее сотрудники, опубликовав фото с пингвиненком.

По словам исследователей, он «невероятно милый, совсем крохотный, но уже тоненько пищит», однако определить пол малыша пока нельзя.

Видео дня

«Мониторинг гнезд пингвинов на нашем острове Галиндез — это часть ежедневной работы биологов, но вот сейчас мы посчитали по дням, что из первых яиц как раз должны начать вылупляться пингвинята. Проверили гнезда на мысе Пингвин-Поинт, где в ноябре обнаружили самые первые — там было тихо. Потом отправились на соседний мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли — и тут услышали совсем тоненький голос малыша, а затем — увидели и гордую маму», — рассказала биолог Марта Дзиндра.

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook