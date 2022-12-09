«Невероятно милый». Возле станции Вернадского в Антарктике родился первый пингвиненок — фото

9 декабря, 13:04
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Исследователи обнаружили появление птенца во время мониторинга гнезд (Фото:Национальный антарктический научный центр/Facebook)

Исследователи обнаружили появление птенца во время мониторинга гнезд (Фото:Национальный антарктический научный центр/Facebook)

Возле украинской полярной станции Академик Вернадский на острове Галиндез родился первый в этом сезоне птенец обитающих там субарктических пингвиной.

Об это в пятницу, 9 декабря, рассказали у себя в Facebook ее сотрудники, опубликовав фото с пингвиненком.

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По словам исследователей, он «невероятно милый, совсем крохотный, но уже тоненько пищит», однако определить пол малыша пока нельзя.

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«Мониторинг гнезд пингвинов на нашем острове Галиндез — это часть ежедневной работы биологов, но вот сейчас мы посчитали по дням, что из первых яиц как раз должны начать вылупляться пингвинята. Проверили гнезда на мысе Пингвин-Поинт, где в ноябре обнаружили самые первые — там было тихо. Потом отправились на соседний мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли — и тут услышали совсем тоненький голос малыша, а затем — увидели и гордую маму», — рассказала биолог Марта Дзиндра.

Национальный антарктический научный центр/Facebook
Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook
Национальный антарктический научный центр/Facebook
Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook
Национальный антарктический научный центр/Facebook
Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook
Национальный антарктический научный центр/Facebook
Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook
Национальный антарктический научный центр/Facebook
Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Животные Антарктика Пингвин Академик Вернадский

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