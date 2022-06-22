«Наша любовь должна исцелять их души». МВД создает новый флешмоб Вшануй героя

22 июня, 15:57
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Украинцы встречают военных аплодисментами (Фото:Скриншот с видео)

Украинцы встречают военных аплодисментами (Фото:Скриншот с видео)

Министерство внутренних дел Украины начинает новый флешмоб под названием Вшануй героя. Главная цель — дать возможность возвращающимся с фронта военным ВСУ рассказать свою историю. Об этом сообщили на странице МВД.

«Они возвращаются с поля боя. Скромные и молчаливые. Но в каждом из них кричит история, которая стоит тысячи книг. Тяжелораненные, разорванные осколками и пулями, теряя сознание и истекая кровью, они проявляют казацкую закалку и непреодолимую волю», — пишет прес-служба МВД.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=415611590492329

В посте также опубликовали видео с двумя бойцами, которые вернулись с горячих точек — Дмитрий Финашин и Александр Новосельский. Их встретили объятиями и аплодисментами благодарные украинцы.

«Наших Героев не должна встречать обыденность. Наша любовь и уважение, благодарность должны исцелять их души», — говорится в сообщении.

МВД также призвало других украинцев приобщаться к флешмобу Вшануй героя и делиться историями ветеранов под одноименным хештегом.

https://www.youtube.com/watch?v=k-YvwNgXAeA
https://www.youtube.com/watch?v=JP7qBR2wRD0

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину военные из ВСУ круглосуточно защищают покой гражданских людей. Кроме того, они находят время шутить, спасать четырехлапых и даже танцевать. Иногда бойцы делятся шутливыми видео в TikTok. НВ собрало актуальные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) МВД Украины Флешмоб Ветераны

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