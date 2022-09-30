Ни одно животное не пострадало. Пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся проникнуть в Молдову через поле с дикими кабанами 30 сентября, 15:09 Две большие точки — мужчины (Фото:Скриншот из видео ГПСУ)

ГПСУ сообщила о двух уклоняющихся от призыва мужчинах, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой, бегая мимо поля с дикими кабанами. Пограничники также опубликовали забавное видео.

«Прошлой ночью пограничники зафиксировали на границе с Молдовой необычные тепловые силуэты. Двое мужчин призывного возраста ночью пытались незаконно пересечь границу с Украиной, пробираясь мимо стада диких кабанов», — говорится в сообщении.

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Мужчин пограничники задержали, а в сообщении также отметили, что ни один кабанчик не пострадал.

Ранее пограничники Измаильского отряда разоблачили двух правонарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой в пункте Железнодорожное — они почувствовали запах их духов.

Также в лесу у границы с Румынией задержали шестерых закарпатцев призывного возраста. Мужчин пограничники заметили ночью, однако они утверждали, что собирали в лесу грибы.



