Он теперь «бессовестный». В Ровенской области мужчина вызвал полицию из-за необычной кражи — у него «украли совесть»

3 июля, 12:24
Поделиться:
Мужчина вызвал патрульных из-за необычной кражи (Фото: Патрульная полиция Ровенской области)

Мужчина вызвал патрульных из-за необычной кражи (Фото: Патрульная полиция Ровенской области)

В Ровенской области правоохранители оштрафовали мужчину за ложный вызов. Заявитель сообщил, что у него «украли совесть».

Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в патрульной полиции Ровенской области. Курьезная ситуация произошла в Ровно, на одной из крупнейших улиц города, Дубенской.

Патрульные получили вызов о возможной краже, а на месте заявитель сообщил, что у него «украли совесть».

Реклама

По факту заведомо ложного вызова специальных служб патрульные составили протокол по ст. 183 КУоАП.

В полиции также добавили, что за полгода правоохранители составили 167 таких админматериалов.

Читайте также:
Полицейская прислала своему коллеге интимную фотографию и потеряла работу
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Ровно Ровенская область Полиция Патрульная полиция Кража

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies