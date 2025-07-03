В Ровенской области правоохранители оштрафовали мужчину за ложный вызов. Заявитель сообщил, что у него «украли совесть».

Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в патрульной полиции Ровенской области. Курьезная ситуация произошла в Ровно, на одной из крупнейших улиц города, Дубенской.

Патрульные получили вызов о возможной краже, а на месте заявитель сообщил, что у него «украли совесть».

По факту заведомо ложного вызова специальных служб патрульные составили протокол по ст. 183 КУоАП.

В полиции также добавили, что за полгода правоохранители составили 167 таких админматериалов.