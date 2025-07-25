В Индии арестовали мужчину, который придумал несуществующие страны и выдавал себя за их посла

25 июля, 18:00
Поделиться:
Предприниматель, изображение иллюстративное (Фото: Freepik)

Предприниматель, изображение иллюстративное (Фото: Freepik)

Индийские власти арестовали мужчину, которого обвиняют в управлении фальшивым посольством несуществующей страны.

Об этом 24 июля сообщило медиа DW. Харшвардхан Джайн из Нью-Дели обманом выманивал деньги у людей, обещая трудоустройство и «помощь» за рубежом.

47-летний мужчина представлялся послом или советником таких «микростран», как Себорга и Вестарктика.

Реклама

Он рассказывал о так называемых «дружественных» странах, в которых он может помочь с трудоустройством. Государства, которые назвал Джайн, являются бутафорскими и не признаны ни одним правительством в мире

Читайте также:
Какой трудоголик. Российский депутат в день своей смерти проголосовал за 11 законопроектов

В результате обысков полиция изъяла почти 4,5 миллиона индийских рупий ($52 095) и другую иностранную валюту наличными. Кроме того, следователи нашли поддельные фотографии с мировыми лидерами, фальшивые паспорта и поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и вымышленных стран.

Джайна также подозревают в незаконном отмывании денег через подставные компании за рубежом. Ему предъявлены обвинения в подделке документов, выдаче себя за другое лицо и владении фальшивыми документами.

Читайте также:
«Мускулистый итальянец» из Tinder оказался «марокканцем с животиком» — разочарованная женщина подала на него в суд
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Индия Посол мошенничество

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies