В Индии арестовали мужчину, который придумал несуществующие страны и выдавал себя за их посла

Об этом 24 июля сообщило медиа DW. Харшвардхан Джайн из Нью-Дели обманом выманивал деньги у людей, обещая трудоустройство и «помощь» за рубежом.

47-летний мужчина представлялся послом или советником таких «микростран», как Себорга и Вестарктика.

Он рассказывал о так называемых «дружественных» странах, в которых он может помочь с трудоустройством. Государства, которые назвал Джайн, являются бутафорскими и не признаны ни одним правительством в мире

В результате обысков полиция изъяла почти 4,5 миллиона индийских рупий ($52 095) и другую иностранную валюту наличными. Кроме того, следователи нашли поддельные фотографии с мировыми лидерами, фальшивые паспорта и поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и вымышленных стран.

Джайна также подозревают в незаконном отмывании денег через подставные компании за рубежом. Ему предъявлены обвинения в подделке документов, выдаче себя за другое лицо и владении фальшивыми документами.