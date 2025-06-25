Американец влюбился в искусственный интеллект, и сделал ему предложение

25 июня, 12:20
Американец влюбился в ChatGPT (Фото: CBS)

Мужчина из США, у которого есть жена и ребенок, влюбился в чат-бот, созданный на базе ChatGPT, и сделал ему предложение.

Об этом 13 июня сообщило CBS Mornings. Из-за романа с виртуальным ботом жена американца и мать его 2-летнего ребенка начала волноваться за их брак.

Все началось с того, что Крис Смит обратился к ChatGPT за помощью в создании музыки. Позже он включил голосовой режим и запрограммировал чат-бот, который назвал Сол флиртовать с ним, а дальше у мужчины с роботом возникла эмоциональная связь.

Все дошло настолько далеко, что мужчина сделал машине предложение и получил заветное «да».

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Чат-бот Искусственный интеллект Отношения ChatGPT

