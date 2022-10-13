Хотел успеть на застолье. В Черкасской области мужчина угнал автомобиль, чтобы доехать к другу в гости 13 октября, 17:05 Ну, на застолье успел (Фото:Национальная полиция Украины)

В Золотоношском районе, Черкасская область, полицейские задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль, завел его замыканием двух проводов и поехал на нем к другу на застолье. Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

«30-летнего жителя Луганщины подозревают в незаконном завладении транспортным средством, которое он похитил у жителя села Домантово, Золотоношского района. Случилось это ночью 9 октября. Мужчина зашел во двор 59-летнего золотоношца и, пока хозяин спал, выкатил со двора его легковушку. Машиной луганчанин поехал к знакомому в соседнее село, потому что там мужчину ждали за столом», — говорится в сообщении.

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После распития спиртных напитков правонарушитель решил вернуться на краденой машине домой, но не справился с управлением и попал в аварию.

При процессуальном руководстве местной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 21-летний житель Коломыи получил условный срок за то, что похитил автомобиль, заведя его ключами от квартиры, и разбил его через несколько метров езды.