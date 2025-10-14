93-летний мужчина и его 37-летняя женщина рассказали о своей жизни и планах еще иметь детей

Доктор Левин и Лу стали родителями и задумываются о еще одном ребенке (Фото: Daily Mail)

В Австралии 93-летний мужчина вместе со своей на полвека младшей женой стали родителями и планируют еще одного ребенка .

Об этом сегодня, 14 октября, сообщило медиа Daily Mail. Джон Левин — мельбурнский врач общей практики и эксперт по здоровому старению. Его первая жена Вероника, с которой Джон имел троих детей, умерла в 2013 году после 57 лет брака, а один из его детей умер в возрасте 65 лет.

В какой-то из периодов его жизни доктор решил выучить китайский язык. Тогда и влюбился в свою младшую на 56 лет учительницу, доктора Лу. В 2014 году они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.

Во время пандемии они решили, что хотят детей, поэтому начался сложный процесс, который включал донорскую сперму и экстракорпоральное оплодотворение. В феврале 2024 года они стали родителями мальчика по имени Габби.

«Конечно, хочу быть рядом с ним, когда ему исполнится 21 год. Это является моей целью», — цитирует медиа 93-летнего мужчину.

По словам его жены, сына часто считают внуком или правнуком ее мужа.

Сейчас семейство задумается над тем, чтобы родить еще одного ребенка.