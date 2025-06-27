В США мужчина обнаружил более 40 тысяч долларов , спрятанные в старой печке, которую планировали сдать на металлолом.

Об этом рассказал пользователь dmatson724 на своей странице в Reddit. Американец описал историю, как его отец нашел в старой печи тайник с наличными.

Мужчина насчитал более 40 тысяч долларов, но решил не забирать деньги себе, а отдать владельцу печки, которую хотели сдать на металлолом. Когда пенсионер поднял старую печь, дверцы открылись, и из них высыпались жестяные банки с деньгами.

Купюры были завернуты в резинки и положены в ржавые банки. Некоторые из банкнот были датированы 2008 годом, деньги пролежали в тайнике не более 17 лет.

За свою честность мужчина мужчину отблагодарили тоже деньгами.

«Он не был владельцем печи, поэтому вернул деньги. За это и получил вознаграждение. Это была странная ситуация, но он сделал то, что считал правильным», — подытожил американец в соцсети.