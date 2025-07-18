Мужчина сбросил своего сына со скалы, чтобы научить его смелости (Фото: Gee Garrett/Instagram)

Американский блогер и известный путешественник показал в сетях, как учит своего сына смелости. На видео он сбросил мальчика с обрыва в озеро.

Ролик основатель известной семейной команды путешественников The Bucket List Family Джи Гарретт опубликовал 13 июля в Instagram. На кадрах сначала Джи вместе со своим сыном Калиханом стоит на одной из скал возле над озером Пауэлл, что в США. Мужчина подбадривает своего сына и что-то ему говорит, после чего резко поднимает мальчика и бросает в воду. Далее Джи и сам прыгает вслед за сыном.

Через несколько мгновений на видео видно как мальчик радостно выныривает на поверхность и встречает папу, а Джи его похвалил жестом «палец вверх».

В описании к публикации Гарретт отметил, что такой метод не является общей рекомендацией и может не подходить каждому ребенку. Он подчеркнул, что главным приоритетом была безопасность, поэтому они выбрали высоту, которая не создавала риска столкновения со скалой.

По словам Джи, их сын сам дал согласие на прыжок, хотя и испытывал страх.