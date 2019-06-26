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Мужчина проиграл в казино. Потом ограбил его — и снова все проиграл

Сегодня, 12:00
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Benoit Dare / unsplash

Житель Риги, проиграв все деньги в казино, решил ограбить его, чтобы отыграться. Но удача отвернулась от него дважды, после чего его арестовали.

Мужчина проиграл все свои деньги в одном из казино в Риге. После этого он зашел в служебное помещение, где заставил оператора зала открыть кассу. Оттуда он забрал 320 евро, мобильный оператора и покинул заведение, сообщает Госполиция Латвии в своем Facebook.

Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, выяснили, как выглядел мужчина, и задержали его в тот же день.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что не хотел возвращаться домой к жене без денег. Тем не менее, после ограбления он пошел в другое казино, где вновь проиграл все деньги.

На данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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