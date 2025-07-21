Мужчина думал, что встречается с моделью, которая была вице-мисс конкурса Мисс Франция (Фото: Dinkley/Wikipedia)

В Бельгии 76-летний мужчина отправился в 700-километровое путешествие, чтобы встретиться с женщиной, с которой переписывался в соцсетях . По приезде он узнал, что она замужем.

Об этом 19 июля сообщило BBC Украины. Бельгийца зовут Мишель. Некоторое время он общался с Софи Вузело, которая в 2007 году стала первой вице-мисс конкурса Мисс Франция. Когда Мишель приехал во Францию и появился в доме Софи, его встретил муж модели.

«Я будущий муж Софи Вузело», — сказал Мишель на пороге, на что тот ответил: «Ну, а я нынешний».

Выяснилось, что бельгийца обманули мошенники. Он переписывался, как считал, с француженкой, и даже переслал ей 30 000 евро. В конце концов он думал, что женится на Софи.

Бывшая 38-летняя модель объяснила Мишелю, что его обманули, и супруги призвали его обратиться в полицию и подать заявление. Пока непонятно, прислушался ли бельгиец к совету французской пары.