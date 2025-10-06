Рыбак из США, известный как North Star Fishing, приехал в штат Айова, чтобы поймать рыбу толстолобика. Он показал, как состоялся улов.

Об этом 26 сентября сообщило медиа TCD . Мужчина рассказал, что ловля этого вида важна для окружающей среды, ведь каждая пойманная рыба помогает экосистемам. По сообщениям Департамента природных ресурсов Айовы, такой тип рыбы практически захватил местные водоемы, поэтому экоактивисты призывают рыбаков ловить толстолобиков.

Блогер взял с собой специальные тройные крючки для вылова рыбы. Благодаря особому строению рта толстолобики легко всасывают зоопланктон и водоросли, опережая местные виды рыб в борьбе за пищу. Однако выловленных толстолобиков можно использовать как наживку на сома или приготовить из них суп, отмечает медиа.

Блогер поймал почти 23-килограммовую рыбу / Фото: North Star Fishing/TikTok

Самому блогеру понадобилось всего два заброса, чтобы поймать рыбу, которую он называет самой большой в его жизни. Вес речного монстра составил почти 22,7 кг.