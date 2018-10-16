16 октября 2018, вторник

Мужчина попытался ограбить магазин, но на него не обратили внимание. Даже пистолет не помог

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Грабителя вывел из зала администратор
скрин из видео

Грабителя вывел из зала администратор

Мужчина продумал преступление, купил пистолет, пришел грабить кассу, но всем было все равно. 

На видео обратил внимание пользователь Reddit под ником Redcraft0310. В ролике видно, как мужчина подходит к кассиру, направляет на него пистолет, но тот невозмутимо продолжает сканировать покупки. Клиенты тоже не пугаются и продолжают совершать покупки. В конце к грабителю подходит администратор и  выталкивает его из магазина.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове