Мужчина попытался ограбить магазин, но на него не обратили внимание. Даже пистолет не помог

Мужчина продумал преступление, купил пистолет, пришел грабить кассу, но всем было все равно.

На видео обратил внимание пользователь Reddit под ником Redcraft0310. В ролике видно, как мужчина подходит к кассиру, направляет на него пистолет, но тот невозмутимо продолжает сканировать покупки. Клиенты тоже не пугаются и продолжают совершать покупки. В конце к грабителю подходит администратор и выталкивает его из магазина.

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