Мужчина проехал почти полкилометра на горящем мотоцикле и попал в Книгу рекордов Гиннеса — видео
Мужчина прокатился на мотоцикле в пламени (Фото: Guinness World Records)
41-летний француз Джонатан Веро, профессиональный каскадер и пожарный, установил мировой рекорд, проехав 442,10 метра (1450 футов) на горящем мотоцикле. Достижениебыло официально подтверждено представителями Книги рекордов Гиннеса.
Об этом 9 июля сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Свою попытку Веро совершил во французском регионе Кот-д'Ор на модифицированном мотоцикле Yamaha DragStar 1100, специально адаптированном к условиям высокой температуры. Для этого он подготовил байк к контакту с огнем и тщательно тренировался в различных погодных условиях.
«Физически это очень изнурительно. Костюм тяжелый, положение на мотоцикле неудобное, а риск обжечься очень высок. Но когда ты сосредоточен на цели, то отдаешься полностью», — цитируют на сайте рекордсмена.
Это уже третий рекорд в активе француза. В сентябре 2022 года он пробежал 100 метров без кислорода за 17 секунд и преодолел самое длинное расстояние без воздуха — 272,25 м. Во время обоих предыдущих рекордов Веро получил несколько ожогов и признался, что полное физическое восстановление заняло более недели. Однако жажда риска и стремление осуществить детскую мечту победили.
«Я всегда увлекался огнем и трюками. Хотел осуществить что-то действительно грандиозное, как мой любимый герой Призрачный гонщик. Но самое большое счастье для меня видеть гордость в глазах своих детей. Это бесценно», — поделился каскадер.
Веро также отметил, что ехать на мотоцикле, полностью охваченном пламенем, — это чрезвычайно опасно. По его словам, важно держать стабильную скорость, чтобы поддерживать огонь, и в то же время не потерять контроль над транспортом.
«Не пытайтесь повторить это дома, даже если у вас есть мотоцикл и амбиции», — шутит он, — «Даже мне, как профессионалу, понадобилась вся экипировка, годы тренировок и… немного ожогов».