Об этом 9 июля сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Свою попытку Веро совершил во французском регионе Кот-д'Ор на модифицированном мотоцикле Yamaha DragStar 1100, специально адаптированном к условиям высокой температуры. Для этого он подготовил байк к контакту с огнем и тщательно тренировался в различных погодных условиях.

«Физически это очень изнурительно. Костюм тяжелый, положение на мотоцикле неудобное, а риск обжечься очень высок. Но когда ты сосредоточен на цели, то отдаешься полностью», — цитируют на сайте рекордсмена.

Это уже третий рекорд в активе француза. В сентябре 2022 года он пробежал 100 метров без кислорода за 17 секунд и преодолел самое длинное расстояние без воздуха — 272,25 м. Во время обоих предыдущих рекордов Веро получил несколько ожогов и признался, что полное физическое восстановление заняло более недели. Однако жажда риска и стремление осуществить детскую мечту победили.

«Я всегда увлекался огнем и трюками. Хотел осуществить что-то действительно грандиозное, как мой любимый герой Призрачный гонщик. Но самое большое счастье для меня видеть гордость в глазах своих детей. Это бесценно», — поделился каскадер.

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: Guinness World Records

Веро также отметил, что ехать на мотоцикле, полностью охваченном пламенем, — это чрезвычайно опасно. По его словам, важно держать стабильную скорость, чтобы поддерживать огонь, и в то же время не потерять контроль над транспортом.

«Не пытайтесь повторить это дома, даже если у вас есть мотоцикл и амбиции», — шутит он, — «Даже мне, как профессионалу, понадобилась вся экипировка, годы тренировок и… немного ожогов».