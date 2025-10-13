В Ватикане мужчина помочился на алтарь в соборе Святого Петра на глазах у посетителей — видео
Мужчина помочился прямо в ватиканском соборе (Фото: Флориан98168458/X)
В Ватикане мужчина поднялся на алтарь Исповеди в соборе Святого Петра и помочился перед верующими и туристами.
Об этом 11 октября сообщило медиа Corriere della Sera. Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, около 9:30 утра. Момент зафиксировали на видео.
Неприличный случай произошел внутри базилики Святого Петра, в нескольких шагах от барочного балдахина XVII века, который создал Джан Лоренцо Бернини. Мужчина поднялся на алтарь Исповеди и справил там нужду прямо на глазах сотен изумленных туристов.
Сотрудники жандармерии задержали мужчину, после чего немедленно вывели его с территории.
Папа римский Лев XIV был глубоко опечален осквернением алтаря.