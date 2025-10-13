В Ватикане мужчина поднялся на алтарь Исповеди в соборе Святого Петра и помочился перед верующими и туристами .

Об этом 11 октября сообщило медиа Corriere della Sera. Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, около 9:30 утра. Момент зафиксировали на видео.

Неприличный случай произошел внутри базилики Святого Петра, в нескольких шагах от барочного балдахина XVII века, который создал Джан Лоренцо Бернини. Мужчина поднялся на алтарь Исповеди и справил там нужду прямо на глазах сотен изумленных туристов.

Сотрудники жандармерии задержали мужчину, после чего немедленно вывели его с территории.

Папа римский Лев XIV был глубоко опечален осквернением алтаря.