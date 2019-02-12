Мужчина не смог воспользоваться туалетом - на его пути стоял кенгуру и жевал туалетную бумагу Вчера, 15:23 1243 Цей матеріал також доступний українською скриншот из видео Животное сильно удивилось человеку скриншот из видео

Житель Австралии Дэвид Магглтон хотел воспользоваться общественным туалетом в австралийском городе Флиндерс Ренджес, но путь ему преградил кенгуру, который лакомился туалетной бумагой.

На видео слышно, как Магглтон пытался отпугнуть кенгуру звуком, топча ногами. Они редко нападают на людей, но если ударят, то исход может быть очень неприятным.

Мужчина очень удивился незваному гостю, но чуть позже даже попытался поговорить с животным: "Ты не против, если я пройду? Что же ты делаешь, как это может быть вкусным?".

