Младшая едва не расплакалась. Мужчина впервые за 15 лет сбрил бороду и показал эмоциональную реакцию дочерей на видео

В США мама троих детей показала реакцию своих дочерей на то, что их папа сбрил бороду , с которой ходил 15 лет.

Соответствующее видео женщина по имени Кортни из штата Джорджия опубликовала 13 июля в сети. На кадрах видно эмоциональную реакцию дочерей, когда их папа вернулся домой из парикмахерской без привычной бороды.

Две старшенькие девочки улыбались и оценивали новый стиль своего отца, а третья, самая младшая девочка, похоже в начале даже не узнала папу. Она закричала, а по мимике видно было, что девочка еще немного и может расплакаться.

Эмоции девушек рассмешили родителей и пользователей сети. Борода, которую сбрил муж, за много лет стала настоящим символом папы — дочери любили ее, а младшенькая часто хваталась за бороду и играла с ней. Даже жена Кортни призналась, что привыкла к бороде мужа и уже забыла, как он выглядит без растительности.

«Он не брился полностью около 15 лет. И даже когда борода была не такой густой, хоть какая-то щетина всегда оставалась», — рассказала женщина.

Сам же американец сбрил бороду не по своему собственному желанию, а из-за работы. Он работает медбратом и ему нужно было пройти тест на герметичность маски, что возможно только при полностью гладком лице.