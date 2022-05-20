«Муж Камалии купил Австралию для ВСУ». Реакция украинцев на заявление певицы о приобретении двух самолетов-истребителей ее любимым

20 мая, 17:51
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Маленький секрет (Фото:Sasha Mor/Facebook)

Маленький секрет (Фото:Sasha Mor/Facebook)

14 мая в эфире ток-шоу Утро с Украиной певица Камалия заявила, что ее муж, англо-пакистанский миллиардер Мохаммад Захур купил два самолета-истребителя на нужды ВСУ. В Сети украинцы разделились на два лагеря: одни ожидают подтверждения от ВСУ о получении закупленной техники, другие же наоборот благодарят исполнительницу и ее мужа за помощь. НВ собрал мнения обеих сторон.

Эфир ток-шоу Утро с Украиной можно посмотреть на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=qEX3DjK2SR0

После новости творчеством украинской исполнительницы резко заинтересовались в Сети. По крайней мере, об этом успели пошутить.

Видео дня
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/127966709882647
https://www.facebook.com/olenakateryna.garbaruk/posts/4470265006410055

Комик и музыкант Иван Марунич написал, что иногда действительно хочется простого, человеческого истребители для ВСУ.

https://www.facebook.com/100001338811679/posts/pfbid02aG2yReDSq3XHuGPyL47fkNGdn8m2EVCk19z4AKTR9f9UXgiZJ3baFkkbQQTXR1Tzl/?d=n

Соучредитель партии ДемСокира и военный ВСУ пошутил о том, что муж Камалии приобрел для Украины всю Австралию.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5338503216169836

Политолог Денис Рыбачок также иронически отнесся к новости.

https://www.facebook.com/denis.rybachok/posts/2427556424051099

И не только он.

https://www.facebook.com/100002811392108/posts/pfbid0YXzvFDn3scQPmzQ6RwYwkn3MBeenYq3FCCaaYkpsKkcEKDTamUWNcDx1NEKw9DUSl/?d=n

Другие пользователи решили разобрать ситуацию и призвать украинцев к критическому мышлению.

https://www.facebook.com/oleg.helgiv/posts/699872391283910

О том, что это, возможно, фейк, написали также и в твиттере.

https://twitter.com/DromePower/status/1527038290188279809

Но на самом деле это не помешало радоваться новости и благодарить Камалию.

https://twitter.com/horrifiedraisin/status/1527178055373967361

Даже мемы об этом делать.

https://www.facebook.com/sasha.mor.3/posts/551205856725704

Ну, и без шуток о певице Ирине Федишин, недавно прострелившей каски, передавшие Украине из США. В Сети ее раскритиковали за то, что она не знает функционала шлемов, которые защищают от обломков снарядов, а не выдерживают пули с близкого расстояния. Вот и Камалию где-то в этих же шутках разместили.

https://twitter.com/Stary1Pes/status/1527352963554955286
https://twitter.com/cabb08/status/1527274672575897602

Напомним, за англо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия вышла замуж в 2003 году. У них родились дочери Арабелла и Мирабелла. Мохаммад Захур является патроном многочисленных благотворительных фондов как в Украине, так и в Пакистане.

С начала войны певица KAMALIYA находилась в Украине и до последнего не планировала выезжать из страны. Муж с дочерьми в это время находились в Англии. Поэтому через неделю, не выдержав разлуки и уговоров детей, певица отправилась к семье.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Пакистан Истребители Реакция соцсетей Мохаммад Захур Камалия

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