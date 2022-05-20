«Муж Камалии купил Австралию для ВСУ». Реакция украинцев на заявление певицы о приобретении двух самолетов-истребителей ее любимым 20 мая, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Маленький секрет (Фото:Sasha Mor/Facebook)

14 мая в эфире ток-шоу Утро с Украиной певица Камалия заявила, что ее муж, англо-пакистанский миллиардер Мохаммад Захур купил два самолета-истребителя на нужды ВСУ. В Сети украинцы разделились на два лагеря: одни ожидают подтверждения от ВСУ о получении закупленной техники, другие же наоборот благодарят исполнительницу и ее мужа за помощь. НВ собрал мнения обеих сторон.

Эфир ток-шоу Утро с Украиной можно посмотреть на YouTube.

После новости творчеством украинской исполнительницы резко заинтересовались в Сети. По крайней мере, об этом успели пошутить.

Видео дня

Комик и музыкант Иван Марунич написал, что иногда действительно хочется простого, человеческого истребители для ВСУ.

Соучредитель партии ДемСокира и военный ВСУ пошутил о том, что муж Камалии приобрел для Украины всю Австралию.

Политолог Денис Рыбачок также иронически отнесся к новости.

И не только он.

Другие пользователи решили разобрать ситуацию и призвать украинцев к критическому мышлению.

О том, что это, возможно, фейк, написали также и в твиттере.

Но на самом деле это не помешало радоваться новости и благодарить Камалию.

Даже мемы об этом делать.

Ну, и без шуток о певице Ирине Федишин, недавно прострелившей каски, передавшие Украине из США. В Сети ее раскритиковали за то, что она не знает функционала шлемов, которые защищают от обломков снарядов, а не выдерживают пули с близкого расстояния. Вот и Камалию где-то в этих же шутках разместили.

Напомним, за англо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия вышла замуж в 2003 году. У них родились дочери Арабелла и Мирабелла. Мохаммад Захур является патроном многочисленных благотворительных фондов как в Украине, так и в Пакистане.

С начала войны певица KAMALIYA находилась в Украине и до последнего не планировала выезжать из страны. Муж с дочерьми в это время находились в Англии. Поэтому через неделю, не выдержав разлуки и уговоров детей, певица отправилась к семье.



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