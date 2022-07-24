«Теперь меня Соня точно захочет». Главный мотиватор страны МС Петя создал новый тренд в TikTok 24 июля, 14:00 Звук получился довольно забавным (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинцы запустили новый тренд с фразой главного мотиватора страны МС Пети, также известного криком «Я жив!» посреди поля. Уверенность парня в том, что «Соня теперь его точно захочет» собрала почти тысячу видео, а НВ отобрал самые забавные.

Вот и оригинал из МС Петей.

Ну против такого козыря трудно что-то поделать.

Это классика.

Ну, это уж слишком.

Магическая фраза.

А вот это действительно смешно.

Беспроигрышный вариант.

Видео дня

Напомним, что в TikTok распространяют новый шутливый звук, автор которого отмечает, что «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.