«Теперь меня Соня точно захочет». Главный мотиватор страны МС Петя создал новый тренд в TikTok

24 июля, 14:00
Звук получился довольно забавным (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Звук получился довольно забавным (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинцы запустили новый тренд с фразой главного мотиватора страны МС Пети, также известного криком «Я жив!» посреди поля. Уверенность парня в том, что «Соня теперь его точно захочет» собрала почти тысячу видео, а НВ отобрал самые забавные.

Вот и оригинал из МС Петей.

@tramspoker2

♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Ну против такого козыря трудно что-то поделать.

@leonid_kedych Кому?😂#fyp #рек #стоматолог #стоматологкиїв #популярное #вінірикиїв #вініри #видаленнязубівмудрості #брекети #лікуваннязубів #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Это классика.

@sanchizau

♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Ну, это уж слишком.

@maximkaaaaaaaa

😳

♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Магическая фраза.

@t_soniaaa бляха😂😂😂😂#foryou ♬ оригинальный звук - ilovecapybara

А вот это действительно смешно.

@marrgaritochka

ідея не моя😂

♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Беспроигрышный вариант.

Видео дня
@oladdushek

♬ оригинальный звук - ilovecapybara

Напомним, что в TikTok распространяют новый шутливый звук, автор которого отмечает, что «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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