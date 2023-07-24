Летал как у себя дома. Появилось видео с одним из дронов, кошмаривших жителей Москвы

24 июля, 11:56
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БПЛА летал над российской столицей совершенно беспрепятственно (Фото:Скриншот видео natohawks/Twitter)

БПЛА летал над российской столицей совершенно беспрепятственно (Фото:Скриншот видео natohawks/Twitter)

Появилось видео очевидца, на котором был запечатлен пролет одного из дронов-камикадзе, атаковавших в понедельник утром, 24 июля, самый центр Москвы.

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Ранее в соцсетях были опубликованы несколько роликов, на которых был запечатлен лишь звуки БПЛА, барражировавших в небе над российской столицей, и последствия их атак в районе зданий министерства обороны РФ, где, по словам журналиста-расследователь Bellingcat Христо Грозева, находятся также несколько секретных объектов ГРУ, в частности, центральный офис его кибервойск.

Видео дня

Местные власти утверждают, что оба беспилотника были «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы».

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В то же время, как видно на обнародованных кадрах, запечатленный на них дрон-камикадзе летал над городом совершенно беспрепятственно, и каких-либо попыток сбить его средствами ПВО замечено не было.

Как бы то ни было, несмотря на заверения кремлевской пропаганды, что ситуация в городе якобы «под контролем», настроения москвичей в связи с очередной атакой БПЛА, судя по их комментариям к опубликованным видео, оказались довольно мрачными.

https://twitter.com/natohawks/status/1683313049736814593
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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