«Вместо утреннего кофе». Удары БПЛА по Москве и эвакуация из-за детонации боеприпасов в Крыму — реакция соцсетей 24 июля, 10:58 Утро 24 июля выдалось для россиян не самым приятным (Фото:Коллаж NV)

Утро 24 июля ознаменовалось для российских захватчиков сразу двумя очень неприятными сюрпризами.

В центре Москвы прогремело несколько взрывов, причинами которых местные власти назвали атаку «украинских БПЛА».

Россияне утверждают, что беспилотники-камикадзе были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего один из них врезался в бизнес-центр, а второй упал недалеко от здания минобороны РФ.

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По словам журналиста-расследователь Bellingcat Христо Грозева, одной из целей дронов мог быть центральный офис кибервойск ГРУ, в частности, хакерской группировки FancyBear.

«В этом месте также находится военный университет миноборони и несколько сверхсекретных объектов ГРУ», — рассказал он у себя в Facebook.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь пользователи соцсетей шутят, что все разрушения в центре российской столицы являются на самом деле следствием неумелого использования средств ПВО, и даже делятся соответствующими «свидетельствами простых москвичей», пародируя тем самым сообщения кремлевской пропаганды об ударах по гражданским объектам в Украине.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Со взрывов началось утро и у жителей временно подконтрольного РФ Крыма.

В местных Telegram-каналах сообщили об взрыве на военном аэродроме возле Октябрьского Красногвардейского района.

Фото: hwtnv/Twitter

В результате вероятного удара по арсеналу ВС РФ там началась детонация боеприпасов, в результате чего оккупационной администрации пришлось объявить эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов, что просто не могло не повеселить пользователей, не упустивших возможности напомнить россиянам о всех тех обстрелах и атаках дронов-камикадзе, которым регулярно подвергаются украинские города по вине сторонников кремлевской агрессии.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter