Фейковые обменники: полиция задержала мошенников, похищавших деньги клиентов с помощью дронов — видео 29 марта, 12:53 В фейковых обменниках делали специальные отверстия для дрона и «кассира» (Фото:Нацполиция)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачил преступную группу, организовавшую в ряде регионов Украины работу фейковых пунктов обмена валют.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в своей мошеннической схеме банда, в которую входили трое мужчин и две женщины, использовала дроны.

Злоумышленники брали в аренду помещение, в стене которого проделывали отверстие для побега «кассира», а в потолке — для дрона, который забирал деньги обманутых клиентов.

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«Когда „кассир“ получал деньги для обмена, сразу звонил „руководителю“ с просьбой „открыть сейф“ — это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника. Потом он перекладывал деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонил по телефону „руководителю“, но на этот раз просил „закрыть сейф“: после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работник „обменника“ убегал через „запасной выход“. Только тогда клиент понимал, что его обманули», — рассказали правоохранители.

Полицейские задержали мошенников с поличным, приземлив квадрокоптер с деньгами очередной жертвы, которые они пытались похитить.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Согласно ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, задержанным, успевшим обмануть таким образом, как минимум троих граждан на общую сумму более $70 тысяч, грозит до 12 лет лишения свободы.