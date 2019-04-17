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Монреаль объявили городом превосходства хеви-метала. А чиновники соревнуются, кто знает больше музыкальных групп и показывают "козу" - видео

17 апреля, 16:41
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Монреаль объявили городом превосходства хеви-метала. А чиновники соревнуются, кто знает больше музыкальных групп и показывают "козу" - видео - фото

Samuel Charron / Unsplash

16 апреля городской совет Монреаля принял важную декларацию. Теперь канадский город считается "городом превосходства хеви-метала".

Такое предложение поступило от члена исполнительного комитета Крейга Сове, а все остальные члены совета его поддержали, пишет Montreal Gazette

По мнению чиновника, хеви-метал не получает должного уважения, в отличии от классической музыки или джаза. В его декларации указано, что за 36 лет в городе очень развивается именно этот стиль музыки, а местные музыканты получили общемировую известность. 

А вот видео "соревнования" чиновников, в котором они перечисляют названия хеви-метал групп, показывают козу и бьют микрофон.

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