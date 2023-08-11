Песня украинских девушек, иронизирующих над «недостойными» парнями, завирусилась в TikTok — видео 11 августа, 15:09 Всего за несколько дней ролик девушек собрал более 2,5 млн просмотров (Фото:Скриншот видео Natalia Chaban/TikTok)

В TikTok завирусилась любительская песня двух украинок, в которой они затрагивают тему отношений, иронизируя по поводу парней, которые игнорируют потребности своих девушек.

В частности, речь идет о слишком требовательных «нарциссах» и обещаниях, которые они в итоге так и не выполняют.

В своей социальной композиции дуэт делится примерами того, насколько нездоровой и даже токсичной может быть атмосфера в паре, если вклад одного человека в развитие отношений несоизмеримо меньший, чем его второй половинки.

Видео дня

Таким образом девушки выразили свое отношение к недавнему скандалу из-за высказываний шоумена Владимира Остапчука о том, что женщина, которая не делает эпиляцию, не может быть для него «10/10».



И, то ли данная проблематика нашла отклик у пользователей соцсети, то ли им просто понравилась сама песня и ее веселый мотив, но всего за несколько дней ролик девушек сумел собрать более 2,5 млн просмотров, породив при этом немало различных реакций и пародий.



Фото: Скриншот Natalia Chaban/TikTok