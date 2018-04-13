Молчи, а то Фреймут придет. В Сети набирает популярность новый мем

Ведущую раскритиковали за сексизм и разобрали на цитаты

В Сети опубликовали сообщение о том, что телеведущая Ольга Фреймут, якобы, приезжает разбираться к тем, кто оскорбляет ее в Facebook. Теперь это мем.

Первые шутки на тему рекомендаций Ольги Фреймут появились после ее поста в Instagram Как правильно плакать. Например, ведущая рекомендует плакать только перед влиятельными мужчинами. Комментаторы раскритиковали ее за сексизм.

А после ее правил "достойного поведения в любой ситуации" и очередной порции критики в Facebook появилось сообщение о том, что Ольга Фреймут находит тех, кто ее оскорбляет.

Сообщение стало поводом для шуток.

Это с Путиным Трамп может переписываться в Твиттере без последствий. Попробовал бы он написать что-то про Ольгу Фреймут! — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) 11 апреля 2018 г.

На самом деле булинг - это плохо.