Молчи, а то Фреймут придет. В Сети набирает популярность новый мем

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ведущую раскритиковали за сексизм и разобрали на цитаты
Ольга Фреймут via Facebook

Ведущую раскритиковали за сексизм и разобрали на цитаты

В Сети опубликовали сообщение о том, что телеведущая Ольга Фреймут, якобы, приезжает разбираться к тем, кто оскорбляет ее в Facebook. Теперь это мем.  

Первые шутки на тему рекомендаций Ольги Фреймут появились после ее поста в Instagram Как правильно плакать. Например, ведущая рекомендует плакать только перед влиятельными мужчинами. Комментаторы раскритиковали ее за сексизм.

А после ее правил "достойного поведения в любой ситуации" и очередной порции критики в Facebook появилось сообщение о том, что Ольга Фреймут находит тех, кто ее оскорбляет. 

 Сообщение стало поводом для шуток.

 

 На самом деле булинг - это плохо. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове