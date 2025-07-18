Украинская модель отказала 72-летнему мужчине, но передумала, увидев его дорогое авто

Модель позволила мужчине познакомиться с ней после того, как увидела его роскошное авто (Фото: Pistons Brothers/ObozUA/скриншот)

Модель из Украины Виктория Шевченко прославилась в сети. В Монако к ней пытался ухаживать 72-летний мужчина, девушка отказала, пока не увидела его дорогое авто марки Porsche.

Как сообщает медиа ObozUA, украинка стояла на одной из улиц Монако. Ее заметил 72-летний миллиардер из Австрии Петер Кениг, который подошел к Виктории, чтобы познакомиться.

Сначала она не проявляла никакого интереса к незнакомцу, однако все изменилось, как только она обратила внимание на его роскошный Porsche 911 — после этого отношение к мужчине резко изменилось. Украинка сразу стала вежливой, села к богачу в авто и они вместе поехали.

Видео впервые появилось на YouTube-канале Pistons Brothers, но его уже удалили. Несмотря на это, ролик сохранился в сети и быстро стал вирусным. Реальная ли это ситуация или постановка — неизвестно, но резонанс оно вызвало, отмечает издание.

Впоследствии их несколько раз видели вместе на светских мероприятиях, что свидетельствует о том, что между ними романтические отношения. Дочь миллиардера тоже знает о романе своего отца и его гораздо младшей девушки из Украины.