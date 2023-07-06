«Точка невозврата пройдена». Российские мобики испугались ВСУ и отказались выполнять приказы командования — видео

6 июля, 17:07
Поделиться:
Оккупанты заявили, что в атаку не пойдут, и готовы защищать свои жизни (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Оккупанты заявили, что в атаку не пойдут, и готовы защищать свои жизни (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Военное руководство РФ продолжает практику так называемых «мясных штурмов», однако мобилизованные россияне, несмотря на патриотическую браваду кремлевской пропаганды, не горят желанием идти на верную смерть.

Читайте также:
Оккупанты примеряют на себя черные пакеты еще во время учений — видео

Более того, они публично отказываются выполнять приказы командования, о чем рассказали в своем видеообращении.

«Все это время, с самого начала мобилизации, мы честно исполняли свои служебные обязанности, не халтурили, старались, но сейчас наступает такой момент, когда терпеть уже больше нельзя, поскольку наше командование отправляет нас на бессмысленное суицидальное задание», — пожаловались мобики.

Видео дня

Читайте также:

Оккупанты ноют, что несут огромные потери (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter) Лучше «на подвал». Разгромленная рота Шторм взбунтовалась против командования ВС РФ — видео

Кроме того, они утверждают, что вообще не должны участвовать в штурмовых действиях, поскольку не имеют соответствующей подготовки, и готовы защищать свои жизни.

«Нас без всякой подготовки хотят бросить выбивать хо***в из окопов, вместо разгромленной штурмовой бригады. Мы не штурмовики. Мы заходили сюда как территориальная оборона. И только месяц назад эту приставку у нас „случайно“ убрали… И вот мы уже непонятно кто… Поэтому мы считаем, что пройдена определенная точка невозврата, когда надо об этом говорить, и уже надо защищать свою жизнь», — предупредили оккупанты.

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1676572070661042178
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X