«Точка невозврата пройдена». Российские мобики испугались ВСУ и отказались выполнять приказы командования — видео 6 июля, 17:07 Оккупанты заявили, что в атаку не пойдут, и готовы защищать свои жизни (Фото:Скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Военное руководство РФ продолжает практику так называемых «мясных штурмов», однако мобилизованные россияне, несмотря на патриотическую браваду кремлевской пропаганды, не горят желанием идти на верную смерть.

Более того, они публично отказываются выполнять приказы командования, о чем рассказали в своем видеообращении.

«Все это время, с самого начала мобилизации, мы честно исполняли свои служебные обязанности, не халтурили, старались, но сейчас наступает такой момент, когда терпеть уже больше нельзя, поскольку наше командование отправляет нас на бессмысленное суицидальное задание», — пожаловались мобики.

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Кроме того, они утверждают, что вообще не должны участвовать в штурмовых действиях, поскольку не имеют соответствующей подготовки, и готовы защищать свои жизни.

«Нас без всякой подготовки хотят бросить выбивать хо***в из окопов, вместо разгромленной штурмовой бригады. Мы не штурмовики. Мы заходили сюда как территориальная оборона. И только месяц назад эту приставку у нас „случайно“ убрали… И вот мы уже непонятно кто… Поэтому мы считаем, что пройдена определенная точка невозврата, когда надо об этом говорить, и уже надо защищать свою жизнь», — предупредили оккупанты.