«Перекрыли поток бабла». В соцсетях смеются над угрозами «Паши Мерседеса» из-за выселения из Киево-Печерской лавры

30 марта, 12:49
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Петр Лебедь жалуется, что не хочет покидать Киево-Печерскую лавру (Фото:NV)

Петр Лебедь жалуется, что не хочет покидать Киево-Печерскую лавру (Фото:NV)

На фоне выселения так называемой УПЦ МП из Киево-Печерской лавры ее бывший наместник Петр Лебедь (митрополит Павел) решил выплеснуть свою обиду по этому поводу в видео с оскорблениями в адрес украинских властей.

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«Горе вам. Бойтесь!», — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информполитики Александру Ткаченко.

В свою очередь у пользователей соцсетей угрозы прокремлевского попа, которому наконец-то указали на его место, вызвали лишь смех.

Видео дня

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https://twitter.com/staryjsovok/status/1641320523412930560
https://twitter.com/SheffUkraina/status/1641311015265615872
https://twitter.com/bro45gych/status/1641308183510515712
https://twitter.com/ylyana90/status/1641305775006949376
https://twitter.com/bOkx4F4UOzbUMPD/status/1641323050233724928
https://twitter.com/TaisijaGudovich/status/1641302930962644992
https://twitter.com/rabichub/status/1641298464033193984
https://twitter.com/taniaa055/status/1641337475900612609
https://twitter.com/LukashevychOlya/status/1641356349253484544

Люди отмечают, что главной причиной столь острой реакции Лебедя, который за любовь к дорогим машинам известен в народе как «Паша Мерседес», является потеря доступа к «кормушке» лавры.

https://twitter.com/unikum/status/1641309701655650304
https://twitter.com/semensemenovic9/status/1641336960508923904
https://twitter.com/Vogel49996177/status/1641362308168310784

Кроме того, украинцы советуют ему поскорее перебираться в РФ, поскольку «святые мощи» УПЦ МП находятся в мавзолее на Красной площади.

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https://twitter.com/SheffUkraina/status/1641280235344625665
https://twitter.com/Andrii05447704/status/1641318877052170240
https://twitter.com/referalreferal1/status/1641247426756464640
https://twitter.com/AndriusKom/status/1641309694567366659

Сам же Лебедь, несмотря на свои громкие заявления о том, что покидать Киево-Печерскую лавру не собирается, уже делает себе загранпаспорт для выезда из Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Российская пропаганда Московский патриархат Павел Лебедь

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