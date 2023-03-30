«Перекрыли поток бабла». В соцсетях смеются над угрозами «Паши Мерседеса» из-за выселения из Киево-Печерской лавры 30 марта, 12:49 Петр Лебедь жалуется, что не хочет покидать Киево-Печерскую лавру (Фото:NV)

На фоне выселения так называемой УПЦ МП из Киево-Печерской лавры ее бывший наместник Петр Лебедь (митрополит Павел) решил выплеснуть свою обиду по этому поводу в видео с оскорблениями в адрес украинских властей.

«Горе вам. Бойтесь!», — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информполитики Александру Ткаченко.

В свою очередь у пользователей соцсетей угрозы прокремлевского попа, которому наконец-то указали на его место, вызвали лишь смех.

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Люди отмечают, что главной причиной столь острой реакции Лебедя, который за любовь к дорогим машинам известен в народе как «Паша Мерседес», является потеря доступа к «кормушке» лавры.

Кроме того, украинцы советуют ему поскорее перебираться в РФ, поскольку «святые мощи» УПЦ МП находятся в мавзолее на Красной площади.

Сам же Лебедь, несмотря на свои громкие заявления о том, что покидать Киево-Печерскую лавру не собирается, уже делает себе загранпаспорт для выезда из Украины.