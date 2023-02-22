Унылый Путин и бегство массовки: обзор кремлевского митинга в Лужниках 22 февраля, 16:56 Часть согнанной на «путинг» массовки не дождалась выступления своего диктатора (Фото:Коллаж NV)

Не имея повода для празднования каких-то реальных достижений, кремлевский режим организовывает пропагандистские концерты, чтобы хоть как-то отвлечь население РФ от провала в Украине.

В среду, 22 февраля, в московском спорткомплексе Лужники прошел музыкальный митинг с участием российского диктатора Владимира Путина, получивший в соцсетях название «путинг».

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Понимая, что добровольно на подобное мероприятие пойдут не многие, к тому же среди них могут оказаться те, кто решит освистать своего «лидера», организаторы согнали массовку из бюджетников и студентов, подкормив их бесплатной гречкой с сосисками.

В свою очередь пользователи соцсетей сравнивают собравшихся на стадионе россиян со стадом, готовым терпеть и даже яро поддерживать любые, даже самые безумные выходки Кремля.

Несмотря на это, в реальности поддержка Путина со стороны граждан РФ оказалась не такой крепкой, как ему бы хотелось, и часть зрителей предпочла сбежать с митинга еще до его завершения, объясняя это холодом.

Те же, кто остался, отчаянно пытались согреться хотя бы физическими упражнениями, поскольку другой возможности организаторы не предусмотрели.

В таких условиях даже сам Путин «вдохновил» далеко не всех своих адептов, что можно было понять по выражениям их лиц во время его «долгожданного» выступления.

Кроме массового бегства зрителей и провального номера скрипачек, которым включили фонограмму гитар, данное мероприятие запомнилось разве что выступлением «патриотического скомороха» Олега Газманова, который пришел на него в куртке Prada стоимостью более $4 тысяч, однако стыдливо заклеил ее логотип черной изолентой.

Впрочем, на «путинге» в Волгограде все оказалось еще хуже.

