«Кто из них Яценюк?». Мемы и шутки украинцев о сходстве президента Евросовета Мишеля и украинского премьер-министра Шмыгаля

11 мая, 19:39
Цей матеріал також доступний українською
Игра «найди Яценюка» (Фото:andrey13812/Twitter)

Игра «найди Яценюка» (Фото:andrey13812/Twitter)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу. В город вместе с делегацией приехал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Событие получило еще большее внимание благодаря сходству между мужчинами. Украинцы начали создавать мемы, шутить о «близнецах» и даже прифотошопили министра обороны Алексея Резникова — он тоже по общим чертам «вписывается» в картину. НВ собрало самые смешные посты.

Отметим, что во время воздушной тревоги Мишель вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем перешли в бомбоубежище из-за угрозы ракетного удара.

Про фото мужчин из хранилища тоже нашлась шутка.

Видео дня

На официальном твиттер-аккаунте Украины напоминают, что наш премьер-министр по правую сторону, если вдруг кто-то не понял.

https://twitter.com/Ukraine/status/1523649257349140481

Фото Мишеля и Шмыгаля завирусились в Сети. Особенно в твиттере. Вот вам несколько жизненных ситуаций:

https://twitter.com/Wizard_Severus/status/1523740296462299137
https://twitter.com/overgraver/status/1523910344426536960

Неважно, какое «че». Главное, что украинское.

https://twitter.com/free_vogel/status/1524358396421488641

Да, к фото добавили и Резникова. Действительно похожи.

https://twitter.com/overgraver/status/1524334502214045696

Это очень смешно. Вот вам перевод: «В прошлом месяце мой кот исчез. Неделю назад я нашел его и вернул домой. Сегодня мой настоящий кот вернулся. Теперь у меня два одинаковых котика».

Исторические мемы.

Мемы с Человеком-Пауком.

И еще немного о бывшем премьер-министре Арсении Яценюке. Тоже сходство есть.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6324034854292581

Напомним, что в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что российские оккупанты бомбят Одессу практически ежедневно, в том числе во время визита Мишеля. Они вместе посетили разрушенный жилой дом, где в результате попадания российской ракеты погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

Шмигаль и Мишель вынуждены были прервать переговоры, чтобы скрыться во время нового ракетного удара России по Одесской области.

Россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Россияне вели обстрел из оккупированного Крыма. В результате авиаудара никто не пострадал, поврежден объект инфраструктуры. Вечером оккупанты снова выпустили в области ракеты, сработала система ПВО.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Евросовет Реакция соцсетей Шарль Мишель Денис Шмыгаль

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X