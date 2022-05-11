«Кто из них Яценюк?». Мемы и шутки украинцев о сходстве президента Евросовета Мишеля и украинского премьер-министра Шмыгаля 11 мая, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Игра «найди Яценюка» (Фото:andrey13812/Twitter)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу. В город вместе с делегацией приехал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Событие получило еще большее внимание благодаря сходству между мужчинами. Украинцы начали создавать мемы, шутить о «близнецах» и даже прифотошопили министра обороны Алексея Резникова — он тоже по общим чертам «вписывается» в картину. НВ собрало самые смешные посты.

Отметим, что во время воздушной тревоги Мишель вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем перешли в бомбоубежище из-за угрозы ракетного удара.

Про фото мужчин из хранилища тоже нашлась шутка.

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На официальном твиттер-аккаунте Украины напоминают, что наш премьер-министр по правую сторону, если вдруг кто-то не понял.

Фото Мишеля и Шмыгаля завирусились в Сети. Особенно в твиттере. Вот вам несколько жизненных ситуаций:



Неважно, какое «че». Главное, что украинское.



Да, к фото добавили и Резникова. Действительно похожи.

Это очень смешно. Вот вам перевод: «В прошлом месяце мой кот исчез. Неделю назад я нашел его и вернул домой. Сегодня мой настоящий кот вернулся. Теперь у меня два одинаковых котика».

Исторические мемы.

Мемы с Человеком-Пауком.

И еще немного о бывшем премьер-министре Арсении Яценюке. Тоже сходство есть.

Напомним, что в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что российские оккупанты бомбят Одессу практически ежедневно, в том числе во время визита Мишеля. Они вместе посетили разрушенный жилой дом, где в результате попадания российской ракеты погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

Шмигаль и Мишель вынуждены были прервать переговоры, чтобы скрыться во время нового ракетного удара России по Одесской области.

Россия 9 мая нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. Россияне вели обстрел из оккупированного Крыма. В результате авиаудара никто не пострадал, поврежден объект инфраструктуры. Вечером оккупанты снова выпустили в области ракеты, сработала система ПВО.



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