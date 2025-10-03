Американец вырастил метровую бороду в форме дреда и установил мировой рекорд

Мужчина из Алабамы более 10 лет отращивал бороду, а затем сделал из нее один дред и попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самыми длинными естественными дредами на бороде среди живых лиц мужского пола.

Об этом 1 октября сообщили специалисты онлайн-справочника рекордов Гиннеса. Когда Рудольф Мартино начал отращивать бороду, он и представить не мог, что станет мировым рекордсменом.

Из-за своей бороды он попал в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: Guinness World Records

Все началось с того, что он делал дреды из своих волос на голове. Затем ему пришла идея вырастить бороду и из нее тоже сделать один единственный дред. Сейчас длина его бороды достигает 1,6 метра.

«Моя цель была — создать современный образ с дредами на голове и бороде, который выглядел бы опрятно, презентабельно и мог быть представлен на мировой арене. И я этого достиг. Сначала я просто заплел волосы, но со временем начал глубоко изучать различные культуры — Египта, Индии, религии — и создал стиль, существующий тысячи лет, добавив к нему собственную интерпретацию» — цитируют на сайте рекордсмена.

Длина бороды-дреда достигает 1,6 метра. / Фото: Guinness World Records

До 2015 года Рудольф жил в Калифорнии и занимался пением и танцами, был легкоатлетом. Затем мужчина переехал в Бирмингем, что в штате Алабама, и полностью изменил свою жизнь.

Сейчас он активно занимается бильярдом и мечтает изменить представление об игроках в пул — сделать этот имидж более позитивным и здоровым.

За бородой и волосами тоже имеет особый уход. Рудольф моет волосы каждые две недели, а сохнуть дреды могут по 2−3 дня. Раз в месяц он посещает специалиста-парикмахера и ежедневно наносит увлажняющее средство, чтобы сохранить силу и внешний вид.