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Минута славы Каховской площади. Rammstein сняли тизер к новому альбому в Херсоне

Вчера, 14:16
933
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Минута славы Каховской площади. Rammstein сняли тизер к новому альбому в Херсоне - фото

скриншот из видео

Популярная немецкая группа Rammstein опубликовала тизер нового альбома. В нем оказались кадры из Херсона. 

На них обратил внимание пользователь Facebook Сергей Дзюман. Он отметил, что локация в ролике напоминает Каховскую площадь. Стеллу в центре площади в видео заменили на огромную спичку.

Фото: скриншот
Фото: Serhii Dziuman via Facebook

18 апреля музыканты опубликовали тизер нового альбома, который выйдет 17 мая. 

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