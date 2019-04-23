Минута славы Каховской площади. Rammstein сняли тизер к новому альбому в Херсоне
Вчера, 14:16
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Популярная немецкая группа Rammstein опубликовала тизер нового альбома. В нем оказались кадры из Херсона.
На них обратил внимание пользователь Facebook Сергей Дзюман. Он отметил, что локация в ролике напоминает Каховскую площадь. Стеллу в центре площади в видео заменили на огромную спичку.
Фото: скриншот
Фото: Serhii Dziuman via Facebook
18 апреля музыканты опубликовали тизер нового альбома, который выйдет 17 мая.