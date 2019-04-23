Минута славы Каховской площади. Rammstein сняли тизер к новому альбому в Херсоне Вчера, 14:16 933 Цей матеріал також доступний українською скриншот из видео скриншот из видео

Популярная немецкая группа Rammstein опубликовала тизер нового альбома. В нем оказались кадры из Херсона.

На них обратил внимание пользователь Facebook Сергей Дзюман. Он отметил, что локация в ролике напоминает Каховскую площадь. Стеллу в центре площади в видео заменили на огромную спичку.

Фото: скриншот

Фото: Serhii Dziuman via Facebook

18 апреля музыканты опубликовали тизер нового альбома, который выйдет 17 мая.