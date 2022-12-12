Чтобы «воодушевить на подвиг». Минобороны РФ решило отправить на фронт баяны и балалайки 12 декабря, 16:04 Кремлевский режим пытается «сплотить» свои деморализованные войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне провалов ВС РФ в Украине кремлевский режим ищет способы, чтобы хоть как-то поднять «боевой дух» своим деморализованным войскам.

Как сообщает The Insider, по мнению чиновников российского министерства обороны, для этого необходимо не столько зимнее снаряжение и провизия, сколько музыкальные инструменты.

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В связи с этим ведомство обратилось к россиянам с просьбой передавать на нужды армии баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары и балалайки, которые должны «сплотить» солдат и «воодушевить на подвиг».

Ранее в РФ на нужды мобилизованных россиян собирали женские прокладки для использования в качестве стелек для обуви, и тампоны для затыкания ими пулевых ранений.