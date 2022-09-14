Ударили по опоре бывшего моста. Минобороны РФ отчиталось об «уничтожении баржи с бойцами ВСУ возле ЗАЭС» 14 сентября, 20:18 Очень похоже на «баржу» (Фото:Скриншот с видео)

В Телеграмм-канале Минобороны РФ появилось видео «работы» вертолетов оккупантов в Запорожской области. Они якобы «обнаружили украинских десантников», которые пытались через реку Днепр переправиться на Запорожскую АЭС и уничтожили их. Однако, по информации украинских СМИ, на самом деле вертолеты обстреляли опору моста.

«Экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на расстоянии 15 км. По объекту были выпущены две управляемые ракеты "Вихрь". С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого в кормовую часть баржи», — говорится в сообщении.

Видео дня

Однако на самом деле оккупанты ударили по остаткам моста, который немцы строили еще в 1943 году. А из-за наступления советских войск в 1944, они были вынуждены взорвать конструкцию. От моста осталось всего две опоры — одна в Никополе на месте местного бара, а другая в реке Днепр недалеко от берега Каменка-Днепровская. Даже на видео от Российского Минобороны видно, как у опоры летают птицы и как они разлетаются после удара с вертолетов, что вряд ли можно было наблюдать на барже с украинскими военными.

Рассмотреть так называемую «баржу» можно на карте.

Фото: Google Maps

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, оказавшийся в опале из-за военных провалов в Украине, решил порадовать российского диктатора Владимира Путина долгожданным «достижением» — взятием поселка Пески в Донецкой области. Правда, уже в четвертый раз за последние недели.



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